Elde kalan kurbanları Et ve Süt Kurumu alacak

Pazar alanındaki besicilerden küçük ve büyük baş hayvanların fiyatları hakkında bilgi alan Gül, besicilerin sorun ve taleplerini dinledi. Gezi ve incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gül, pazarda her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğunu ifade ederek,"Kurbanlıkların önemli bir kısmı yüzde 70 kadarı satılmış. Kurban bayramına kadar da kalanların satılacağını düşünüyoruz. Satılmayan kurbanlıkları da açıklanan rakamlar doğrultusunda Sivas Et ve Süt Kurumu alacak. Dolayısıyla da vatandaşların almadığı kurbanlıkları üreticilerimiz Sivas Et ve Süt Kurumuna verebilir" dedi.

Kurban pazarında dolandırıcılara da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gül, "Alıcı ve satıcıların sahte para ve dövizleri iyi tanımaları gerekir. Hem alanlar hem de satanlar için Allah hayırlı ve bereketli alışverişler nasip etsin." diye konuştu.