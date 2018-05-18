Gürün’de 650 aileye iftar yemeği ulaştırılıyor

Dar gelirli vatandaşlara Ramazan ayında yardım eli uzatmak, bir nebze olsun onların mutlu olmalarını sağlamak amacıyla böylesi bir çalışmanın başlatıldığını söyleyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Belediyemiz öncülüğünde yürütülen, ilçe esnaflarımız, hayırsever vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızla birlikte her gün 650 ailemize iftar yemeği ulaştırıyoruz. Rahmet, yardımlaşma ve muhabbet ayı olan bu günlerde yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldüren ilçe esnaflarımıza, Gürün dışında ikamet ederken iftar yemeklerine maddi katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza, işin emek kısmını üstlenerek yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıran mahalle muhtarlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Ramazan sofralarımız paylaştıkça güzeldir." dedi.