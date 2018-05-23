Kayalıkların arasına sıkışan atı AFAD ekipleri kurtardı

Olay dün Güldere köyü yakınlarında meydana geldi. Kayalıkların arasına sıkışan bir at olduğunu gören köy muhtarı Kemal Tepe, Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalarda itfaiye ekipleri atı bulunduğu yerden kurtaramayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Sivas’tan gelen AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren itfaiye ekipleriyle birlikte uzun uğraşlar sonucu makara sistemiyle 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan at sahibine teslim edildi.