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23 Mayıs 2018 16:06

Kayalıkların arasına sıkışan atı AFAD ekipleri kurtardı

Sivas’ın Gürün ilçesinde arazide kayalıkların arasına sıkışan at İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıkların arasına sıkışan atı AFAD ekipleri kurtardı

23 Mayıs 2018 16:06


Olay dün Güldere köyü yakınlarında meydana geldi. Kayalıkların arasına sıkışan bir at olduğunu gören köy muhtarı Kemal Tepe, Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalarda itfaiye ekipleri atı bulunduğu yerden kurtaramayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Sivas’tan gelen AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren itfaiye ekipleriyle birlikte uzun uğraşlar sonucu makara sistemiyle 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan at sahibine teslim edildi.




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