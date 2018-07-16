Kendilerinin üç katını kaldırıp Türkiye’yi temsil edecekler

Sporcunun kendi ağırlığının yaklaşık üç katı ağırlığı kaldırmaya çalıştığı güç sporu olan Powerlifting ile uğraşan Aykut Özdoğan ve Melek Doğan, Belarus’ta düzenlenecek olan Powerlifting Dünya Şampiyonası’na yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Dünya şampiyonu olmak isteyen genç sporcular, çalışmalarının aralıksız sürdürüyor. Avrasya Şampiyonası’nda 455 kilo kaldırılarak birinci olan 28 yaşındaki Aykut Özdoğan, "82.5 kilo sıkletinde katıldığım Türkiye Şampiyonası’nda 235 kilo kaldırarak Türkiye 2.’si oldum. Avrasya Federasyon Şampiyonası’nda, 15 ülkenin katılım sağladığı turnuvada 66 kiloda 1. oldum. Toplamda 67 kilo sıkletinde 455 kilo ile sıkletimi birinci tamamladım. Şu anda Türkiye Powerlifting Takımı seçmelerine hazırlanıyorum. Ağustos ayında milli takım seçmelerine katılacağım. Ondan sonra da Belarus’ta dünya şampiyonası var. Amacım bu turnuvada ülkeme ve şehrime yeni bir şampiyonlukla gelmek. Şu anki ağırlık kaldırma hedefim 570 kilogram" dedi.

Melek Doğan: "Hedefim Türk kadınının gücünü göstermek

Çevresindekilerin önerileriyle Powerlifting başladığını belirten Melek Doğan ise, "3 yıl önce fitnesse başladım. Son 2 buçuk ayda da hocalarımın yönlendirmesiyle bu spora eğilimim oldu. Ağırlık tabii ki kadınlar açısından daha zor oluyor. Çevremdekiler şaşırıyor bu kadar ağırlığı nasıl kaldırıyorsun diye. Amacım önce Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra dünya şampiyonu olmak. Türk kadınını dünya arenasında temsil ekmek ve Türk bayrağını göklere çıkarmak" diye konuştu.