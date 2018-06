Özyürek, “Cumhur ittifakı ülkenin bekası için önemlidir”

Cumhur İttifakı’nın oluşma nedenleri ve erken seçimler konusunda değerlendirmede bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek, “Yaşadığımız süreçte 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası darbeyi başka şekillerde devam ettirme çabaları. Döviz ve finans piyasaları üzerindeki oyunlar dolayısıyla (ki görüyorsunuz halen devam etmektedir) bir an önce istikrarlı bir yapı ve güven ortamının oluşturulması ihtiyacı. Afrin sonrası Münbiç hazırlıkları ve bugün de gördüğünüz gibi Kandil’e doğru ilerleyen bir Türk Milleti ve ordusu var. Önümüzdeki yıl seçim olsa idi, tam bu harekatların ortasında siyasi istikrarsızlık olurdu. Bu sebeple erken seçim gerekli idi. Avrupa, ABD dahil her taraftan kuşatılmaya çalışılan ve iç işlerimize karışan irili ufaklı ülkelerin bu manevralarına cevap vermek ve Türkiye’yi belirsizlikten çıkarmak için erken seçim. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi sonrasında ortaya çıkan filli durum ile mevcut yasalarımızın uyuşmaması. Bu hukuki boşluğun bir an önce kapatılıp ülkenin refaha ve huzura kavuşması hem de sağlam bir hukuki zemine oturması için erken seçim gerekli idi. Muhalefetin de sürekli devam eden erken seçim taleplerinin ve toplumda oluşan beklentinin cevap bulması açısından erken seçim gerekli idi. Geçenlerde Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli açıkladı. 1999’da da aynı senaryolar hem MHP hem de Sayın Rahmetli Ecevit’e karşı yürütüldü. O gün de aynı oyunu gören ve devleti tuzaktan çıkarmak isteyen MHP erken seçim istemişti. O gün de haklıydık bugün de haklıyız. Çok şükür ki bugün haklılığımız herkes tarafından görülüyor ve biliniyor. Seçim çalışmalarımızda diğer tüm partililerden de partimize ve şahsımıza gösterilen teveccühten ayrıca vatandaşımızla yaptığımız sohbetlerimizde bunları gözlemleyebiliyoruz. Mecliste güçlü bir MHP’nin gerekliliğini artık herkes anlamış durumda. Siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun, bu sefer her evden MHP’ye oy çıkacağını halkımız kendileri beyan ediyor, oy sözü veriyor” dedi.

Çalışmalar kapsamında Sivas’ın sorun ve sıkıntılarını daha yakından gördüklerini ifade eden Özyürek, seçimlerden önce yaptıkları çalışmayla sorun ve sıkıntıların yer aldığı rapor hazırladıklarını söyledi. Özyürek, öncelikle Sivas ile ilgili bir Stratejik Plan hazırlanması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti; “Bugüne kadar çok hazırlandı ama hep rafta kaldı, bunu uygulamaya dökecek vekiller gönderilmedi Sivas’tan. Şimdi yine aynı vekilleri göndermenin Sivas’a ne katkısı olacaktır. Genç, dinamik, projeleri hayata geçirebilecek bir ekip olarak MHP Milletvekilleri meclise gönderilmelidir. Biz ne yapacağız? Öncelikle Sivas’ın ihtiyacı olan durumları tespit edip aşamalı olarak Stratejik Plan çıkardık. Üniversite - Sanayi İş Birliğinin gerçekleşmeme sebeplerini ortadan kaldıracağız. Üniversitede şehrimizin gelişimine uygun bölümlerin açılmasını, buradan uygun iş gücünün yetişmesini, sanayinin ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlayacağız. Bu aynı zamanda işsizliğin de çözülmesine katkı sağlayacaktır. Sivas’a ve ülkemize faydalı ürünler geliştirmek için gerekli altyapı çalışmalarını Meclise sunacağız. Bu şehrimizin üretimini, ihracat gücünü artırır. Ekonomik yönden gelişme ve işsizlik ancak bu yolla çözülebilir. Başka şehirlere yolculuk ederken güneş tarlası dediğimiz yerleri görüyorsunuz. Bu yapıların Sivas’ta kurulması, hem bağlantılı ekipmanların üretimi açısından Sivas’ın sanayisini kalkındıracak hem de işsizliğe çözüm olacaktır. Bu yatırımların Sivas’ta olması için gerekli kanuni altyapı, teşvik yasaları vb her türlü ihtiyaç için Meclis’te çalışmalar yapacağız. Bir diğer konumuz malum turizm. İstanbul’da Sivaslılar günlerine gidip devletin imkanları ile bir hafta orada boşa vakit harcamakla turizm gelişmez. Tarihi ve Kültürel Eserlerimizi klasik yöntemlerle değil, gerçek manada Uluslararası platformlarda tanıtacak ve turizmi canlandıracak çalışmalara imza atacağız. Bunlar gibi daha bir çok atıl olan kullanılmayan imkanımız var, bunları Sivas’ın ve Sivaslının menfaatine lehine olacak şekilde kullanacağız.” Şeklinde konuştu.

Suruç’ta yapılan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği 12 kişinin yaralandığı saldırıyı da kınayan Özyürek, “Suruç’ta meydana gelen vahim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.” Şeklinde konuştu.