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21 Temmuz 2018 13:07

Recep Tayyip Erdoğan bulvarı şekilleniyor

Sivas’ta şehir merkeziyle Cumhuriyet Üniversitesi arasında ki bağlantıyı güçlendirmek için projelendirilen Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda asfaltlama çalışmaları başladı.

Recep Tayyip Erdoğan bulvarı şekilleniyor

21 Temmuz 2018 13:07


Sivas’ta Yenişehir kavşağından başlayarak Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlanacak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak planlandı. Yol açma çalışmaları ve alp yapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bulvarda asfaltlama işlemine başlanıldı.


Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Bulvarın mevcut çevre yoluyla kesiştiği noktaya yapılan köprülü kavşak ve Kızılırmak’ın üzerine yapılan yeni köprü de ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 70 metre eniyle ile şehirdeki en geniş bulvar unvanına sahip olacak projede yaya ve bisiklet yollarının yanı sıra orta kısımda bir de raylı sistem hattı için yer ayrıldı.




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