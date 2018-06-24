Seçmenler sedye ile sandıklara taşındı

Sivas’ta yürüyemeyecek durumdaki çok sayıda hasta ve engelli, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile sandıklara taşındı. Sivas Numune Hastanesinde fizik tedavi gören Fikret Demirci (61), sedye yardımı ile ambulansa konularak oy vereceği Fevzipaşa İlköğretim Okuluna götürüldü. 1293 numaralı sandıkta oyunu kullanan Demirci, daha sonra tekrar hastaneye götürüldü.

Fikret Demirci’nin eşi Nevin Demirci, eşinin parkinson hastası olduğu için güç kaybı yaşadığını belirterek, “Tek başına hareket etmesi zor. Oy kullanmayı çok istedi. Sağlık ekipleri bize yardımcı oldu. Bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşma güçlüğü çeken Demirci de sağlık ekiplerine teşekkür etti.