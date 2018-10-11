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3 il müdürü yaşlı çiftin dertlerine ortak oldu

Tekirdağ’da 3 kurumun il müdürü, kırsal kesimde bulunan Ferhadanlı Mahallesi’nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret edip, dertlerine çözüm bulmaya çalıştı.

Tekirdağ'da 3 kurumun il müdürü, kırsal kesimde bulunan Ferhadanlı Mahallesi'nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret edip, dertlerine çözüm bulmaya çalıştı.


Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen ve Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile beraber Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Ferhadanlı Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Mehmet Çiftçi isimli yaşlı çifti ziyaret etti. 3 kurumun il müdürleri Emine ve Mehmet Çifçi'nin dertlerini dinleyerek kış aylarının gelmesiyle aşırı yağışlarda mağdur olan çifte gerekli çözümlerin yapılması konusunda çeşitli istişarelerde bulundu.

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