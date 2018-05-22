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22 Mayıs 2018 10:38

4 gündür su baskını vatandaşı çileden çıkardı

Tekirdağ Malkara’da bir apartmanın kazan dairesini basan su nedeniyle vatandaşlar belediyenin su işlerine tepki gösterdi.

4 gündür su baskını vatandaşı çileden çıkardı

22 Mayıs 2018 10:38


Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan Yılmaz ve İnaltekin apartmanlarının kazan dairesinin 4 gündür su altında kalması nedeniyle bina sakinleri, yaşanan sıkıntıya çözüm bulunmasını istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşlerinin (TESKİ) sorunu gidermesini isteyen apartman yöneticisi Dursun Özdemir, "4 gündür kazan dairesini su basıyor. Defalarca TESKİ Şubesi’ne gittim, TESKİ’nin Genel Merkezi’ne kadar dilekçe verdim. Şu ana kadar bir görevli gelip sorunu gidermedi. Çökme meydana gelmesinden endişe ediyoruz. Bu sıkıntı yüzünden işime bakamıyorum. Su ödemelerimizde herhangi bir eksik de yok. TESKİ’nin bir an önce bu sorunu çözmesini istiyoruz" dedi.




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