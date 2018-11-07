Çerkezköy firmalarına 'Dış Ticaret' eğitimi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve DDP Gümrük Müşavirliği iş birliğiyle Çerkezköy'deki firmalara ‘Dış Ticaret Eğitimi' verildi.

ÇTSO Konferans Salonu'nda verilen eğitime çok sayıda firma yetkilisi katıldı. Dış ticaretin tecrübeli isimlerinden Ali Karataş ve Vildan Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı Dış Ticaret Eğitimi, ÇTSO konferans salonunda gün boyu devam etti. ÇTSO ve DDP Gümrük Müşavirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitime ilgi oldukça yüksekti. Verilen eğitim ile ilgili bilgiler veren eğitime konuşmacı olarak katılan Vildan Yılmaz, eğitimlerin ücretsiz olduğunu ve katılımcılara sertifika verildiğini ifade etti. Eğitim içeriğinin, temel olarak dış ticaretin tanıtılması olduğunu kaydeden Yılmaz, eğitime katılan firma yetkililerine, “Dış Ticarette malın fiyatının belirlenmesi, teslim şekilleri, incoterms, alacağın garanti altına alınması, peşin ödeme, vesaik Mukabili ödeme, Ucp 600 Akreditif, ihracat işlemleri, kullanılan evraklar, maliyetleri, ithalat işlemleri, ithalat süreçleri, ithalat maliyetleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesi, uygulamada yaşanmış sorunlar ve çözüm önerileri" şeklinde eğitim verildiğini açıkladı.

Zihin açıcı bir bilgilendirme toplantısı şeklinde geçen eğitime katılımcılar da eşlik ederek daha etkili bir eğitim haline gelen ‘Dış Ticaret Eğitimi', konuşmacı ve katılımcıların geçmiş tecrübeleri de damga vurdu. Soru-cevap şeklinde de geçen eğitim, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.