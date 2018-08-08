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08 Ağustos 2018 13:43

Çorlu’lu güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

Küçük Minik Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) güreşçisi Tuğba Altun, şampiyonada 3.

Çorlu’lu güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

08 Ağustos 2018 13:43

oldu.


Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan ve 41 kulüpten yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği Küçük Minik Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılan ve 54 kilogramda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) güreşçisi Tuğba Altun, şampiyonayı üçüncülükle tamamladı.


Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Kobal yaptığı açıklamada, zorlu müsabakaların yaşandığı şampiyonada Tuğba Altun’un 54 kilogramda 19 sporcu arasında başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek gelecek vaat ettiğini söyledi.




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