Engelli ve yaşlılara seyyar sandık uygulaması

Dönem Milletvekilliği seçiminde engelli ve yaşlı vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için seyyar sandık uygulaması gerçekleştiriliyor.

Dönem Milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi Tekirdağ’da da devam ediyor. YSK tarafından uygulamaya konulan seyyar sandık uygulaması ile okullara gidip oyunu kullanacak durumu olmayan engelli ve yaşlı vatandaşlar için de seyyar sandık uygulaması gerçekleştirildi. Sandık görevlileri aldıkları sandıkları engelli ve yaşlıların ayağına götürerek oylarını kullanmaları konusunda yardımcı oldular.