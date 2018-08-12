Haluk Levent sosyal medyada güldürdü

Sosyal medyada başlattığı yardım kampanyasıyla adını sıkça duyuran Haluk Levent, yardımların bir çatı altında toplanması için AHBAP platformu kurdu. Haluk Levent’in AHBAP için attığı tweet takipçilerini güldürdü. Tekirdağ’daki bir seveninin kına gecesinde sahne alması için ısrarda bulunduğunu ancak kına gecesinde sahne almanın doğru olmadığını belirten Haluk Levent, seveninin AHBAP’a bağış yapacağını söylemesinin ardından esprili bir şekilde sahne almayı kabul ettiği açıkladı.

Haluk Levent’in güldüren paylaşımı:

- Haluk Bey Tekirdağ’daki beyefendi yine aradı kına gecesi için

- Yahu ben kına gecesinde nasıl şarkı söylerim?Olmaz olamaz!

- Ama adam 150 bin TL’yi AHBAP’a bağışlayacağını ve ekstradan 100 bin size vereceğini söylüyor

- Yüksek yüksek tepelereeee ev kurmasınlarrrrrr geliyorum!!

Öte yandan AHBAP Tekirdağ oluşumu da AHBAP’a destek olunacağının açıklanmasının ardından attığı tweet ile takipçilerini güldürdü.

Ahbap Tekirdağ hesabından Haluk Levent’e ithafen yapılan paylaşımda "Başkanım an itibari ile tüm üyelerimiz evlerinde bireysel olarak halay çekmeye başladı. Ahbap Tekirdağ Halk Oyunları Ekibini derhal kuruyoruz. Bilginize" ifadelerine yer verildi.