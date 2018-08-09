Kent Park Çerkezköy’ün çehresini değiştirdi

1. etap çalışmaları tamamlanan Kent Park, vatandaşların boş zamanlarında gönüllerince vakit geçirdikleri, yürüyüş ve spor yaptıkları ve sosyalleştikleri bir modern yaşam alanı haline geldi.

Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde inşa edilen 15 bin metrekare alana sahip Kent Park’ın 1. etabında 9 bin metrekare sert zemin taş döşemesi, 4 bin 600 metrekare rulo çim serimi ve sulama sistemi kurulumu, 3 bin 200 adet çalı dikeni dikimi, 6 bin 250 adet mevsim çiçeklerinin ekimi, 46 adet dekoratif elektrik direği kurulumu, bir takım fitness grubu, 2 takım çocuk oyun grubu kurulumu yapıldı. Ayrıca park içerisinde 410 metre uzunluğunda koşu yolu, bin 550 metrekare kauçuk zemin, 5 adet satış büfesi, 15 adet bank ve 15 adet çöp kutusunun imalatı gerçekleştirildi. Park bünyesinde projesi Etüt Proje Dairesi tarafından hazırlanan 305 metrekare alana sahip kafeterya ve WC de bulunuyor.

2. etap çalışmaları devam ediyor

Yaklaşık 11 milyon TL’ye yakın maliyetle yapılacak olan 35 bin metrekare alana sahip Çerkezköy Kent Park 2. etabında kuru havuz, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanları, kaykay pisti, spor sahaları, engelsiz temalı park alanı, koşu yolu, bisiklet yolu, restoran, cafe, satış büfeleri, köprü aydınlatması, kent mobilyaları ve WC yer alıyor.

"Biz hizmet üreten bir anlayıştayız"

Çerkezköy’e değer katan Kent Park projesi ile ilgili olarak açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çerkezköy her sene nüfusu artan bir ilçemiz. Burada ihtiyaç duyulan yatırımları bir bir gerçekleştiriyoruz. Görev süremiz boyunca verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Biz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet üreten bir anlayış içerisindeyiz. Açılışını yaptığımız parkın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.