Mustafa Şentop Çorlu’da irtibat ofisi açtı

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Mehter Takımı’nın dinletisiyle başlayan açılışta konuşan Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılışı yapılan ofisin Çorlu’ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ il genelinde seçim öncesi çalışmalara devam ettiğini kaydeden Şentop, "Burada ofisimizi açıyoruz. Seçim kampanyamızın ilk başladığı günlerde buraya gelmiştik. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası idarecileriyle görüşürken bize dediler ki, -Siz Çorlu’nun vekili olun, ama bu nasıl olacak delili ne olacak? Ofisi burada açalım- dediler. Bizler de buna karar verdik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar yer baktılar ve herkesin daha kolay ulaşabileceği bir yer olsun istedik" dedi.

Yorucu geçen bir sürecin ardından ipi göğüsleyeceklerine inandığını kaydeden Şentop, "Burası bir seçim ofisi değil, bir irtibat ofisi, bir çalışma ofisi. Sadece seçim döneminde değil yılın her günü açık olacak. Yani burası, seçim için kurduğumuz bir yer değil. Seçimden sonra inşallah sonuçlar tahmin ettiğimiz gibi çıkar diye dua ediyoruz. Seçim bittikten sonra burada da bulunmaya devam edeceğiz. Meclisteki, Ankara’daki çalışmalarımızın dışında, haftada bir ya da iki gün diğer ilçelerimizi de dikkate alarak bulunacağız. Bu irtibat ofisimiz devamlı açık olacak. Yani, bizimle irtibat kurmak isteyenlerin illaki Ankara’ya gelmesi gerekmeyecek, burada bizlere ulaşmaları yeterli olacak. En son dün buranın hazırlık çalışmaları tamamlandı, bugün de açılışını yapıyoruz. Hepimizin için hayırlı olsun ve hayırlı hizmetlere vesile olsun" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin hep birlikte kesilmesinin ardından açılışı yapılan ofis daha sonra parti yöneticileri ve milletvekili adayları tarafından da ziyaret edildi.