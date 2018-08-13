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13 Ağustos 2018 13:32

Okula hazırlık çalışmaları okul olgunluğu testiyle başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, okula başlama yaşına gelen çocuklara yönelik okul olgunluğu testi gerçekleştirdi.

Okula hazırlık çalışmaları okul olgunluğu testiyle başladı

13 Ağustos 2018 13:32

Testte çocukların bilişsel yetenekleri, algılama becerileri ve öğrendiklerini uygulama yetileri değerlendirildi.


Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde Psikolog Müge Başol Fırat gözetiminde gerçekleştirilen uygulamada okula yeni başlayacak olan yaklaşık 30 çocuğa altı farklı test uygulandı. 100 maddeden oluşan testler, görsel algı, sayı bilgisi, kelime bilgisi, cümle kavrama, benzerlikleri tanıma gibi alt başlıklarda yapıldı.



Çoklu zeka ve algılama değerlendirmesi yapıldı


Çalışma, teste katılan her çocuk için bire bir olarak uygulanan testlerle çocukların bilişsel becerileri, matematik gibi soyut kavramları zihninde canlandırabilme anlamına gelen çoklu zekâları, algılama yetileri gibi özellikler değerlendirildi.



İlkokula başlayacak çocuklar için özel test


Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyesi olup Eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklara uygulanan testte, çocukların verilen yönergeleri anlama ve takip edebilme, uygulama becerilerinin seviyesi ölçüldü. Çocukların birinci sınıfta karşılaşacakları talimatları anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak özellikleri ve başarı düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışıldı.




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