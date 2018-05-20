Şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar sürdü

Şampiyonluğu için sokaklara dökülerek gece geç saatlere kadar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Binlerce Galatasaray taraftarı Göztepe maçının bitiminin ardından Tekirdağ’ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan sahil alanda toplandı. Sarı kırmızılı takımın taraftarlarından kimisi yolu trafiğe kapatarak sevinç gösterisi yaparken, kimi taraftar grubu da araçlarla konvoy oluşturup bir süre şehir turu gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı takımın taraftarları sevinç çığlıklarına boğulurken, şampiyonluk coşkusunun verdiği bu sevinç gece geç saatlere kadar sürdü.