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28 Haziran 2017 13:17

Sevgi seli makam odasına sığmadı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın, makamında geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma programı insan seline sahne oldu.

Sevgi seli makam odasına sığmadı

28 Haziran 2017 13:17


Bayramlaşma programına belediye çalışanları ve yaklaşık dört bin kişi katıldı. Yoğun kalabalığın katılımıyla adeta sevgi selinin oluştuğu bayramlaşma programında Belediye Başkanı İbrahim Uyan gelen misafirlerin bayramını kutlayarak çeşitli ikramlarda bulundu.


Vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Uyan, belediye personeli ve vatandaşla bayramlaşarak birlikte sohbet etti. Başkan Uyan, “Aileniz ve yakınlarınızla birlikte iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde dolu dolu bir bayram diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Dini Bayramlarımız küslerin barıştığı, kardeşlik ve sevgi duygularının yoğunlaştığı en önemli günlerimizdir. Bu günlerimizin kıymetini bilelim” dedi.




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