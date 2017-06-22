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22 Haziran 2017 16:47

Şiddetli yağış vatandaşları hazırılıksız yakaladı

Tekirdağ’da bir anda doluyla karışık bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Şiddetli yağış vatandaşları hazırılıksız yakaladı

22 Haziran 2017 16:47

Süleymanpaşa merkezde 15 dakikada metrekareye yaklaşık 20 kilogram düştüğü yağış, araç trafiğini aksatırken, yayalara da zor anlar yaşattı.


Tekirdağ’da güneşli havanın ardından saat 15.10 sıralarında gök gürültüsü ile bir anda bastıran şiddetli yağış, vatandaşları zor durumda bıraktı. Doluyla karışık yağmurun bir anda bastırmasıyla birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’nın Hükümet Caddesinde bulunan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için bir anda etrafa kaçışmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmurda, caddede bulunan trafikte de sıkışmalar meydana geldi. Kısa sürede metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düşüğü yağmurun ardından hayat normale dönerken, ıslanan vatandaşlar, evin yolunu tuttu.




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