Sultanköy sahiline bayram temizliği

MLarmaraereğlisi ilçesi Sultanköy mahallesinde gerçekleştirilen Sahil düzenleme ve temizliği etkinliğinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İpek Elif Atayman, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan temizlik personeli ve araçlarının Sultanköy sahilini çöplerden arındırdığı etkinlikte Başkan Kadir Albayrak da temizlik personeli ile birlikte çöp topladı. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, daha yaşanabilir bir Tekirdağ için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti. Başkan Kadir Albayrak’a yakın ilgi gösteren Sultanköylü vatandaşlarla da 3 yıldır daha temiz bir sahil ve denize sahip olduklarını belirterek çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.

“Bayramda Tekirdağ’a davet ediyorum”

Sahil Temizlik etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ, Türkiye’de iki denize de komşu olan şehirlerden biri. Marmara Denizi’nde yaklaşık 73 kilometre plajımız var. Bu sene, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bu plajların temizliğini biz üstlendik. Bunun için yeterli eleman ve ekipmanlarımız da hazır. Ayrıca artık 4 Mavi Bayrak’a sahibiz. Her zaman söylediğim gibi, Mavi Bayrak’ı almak çok zor, kaybetmek çok kolaydır. Buradan yola çıkarak Mavi Bayraklarımızı kaybetmemek için bütün tedbirlerimizi aldık. Tüm Tekirdağlı vatandaşlarımıza hayırlısı olsun diyorum. Her sene artan güzelliklerle hem Tekirdağ’ı hem de sahillerimizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Tekirdağ, Forbes Dergisi’nin de dediği gibi Türkiye’de yaşanabilir dördüncü şehirdir. Ben Türkiye’de yaşayan herkesi bayramda Tekirdağ’a davet ediyorum. İlimiz bundan sonra Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuştur. Büyükşehir olmamız ile birlikte alt yapı çalışmaları da tamamlandı. İlimiz artık Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olmuştur" dedi.

Gezici ekipler her daim görev başında

Konuyla ilgili bir diğer açıklamayı da Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş yaptı. Başkan Ağırbaş, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı başından itibaren kendi sorumluluğunda bulunan cadde, bulvar, yol ve meydanlar ile kıyı ve plajların temizliğine başladı. Bu kapsamda 135 km’lik sahil şeridinin 72 km uzunluğundaki plajlarında temizlik faaliyeti yürütülmekte ve Marmaraereğlisi, Yenice, Süleymanpaşa ve Şarköy plajlarımızda 65 personel ve toplam 10 iş makinesi ile çalışılmaktadır. Ayrıca plajlarımızın dışında kalan alanlarda da mıntıka temizlikleri yapılıyor. Marmaraereğlisi’nde 25, Şarköy’de 27, Süleymanpaşa’da 7 işçimiz plajlarımızda sürekli çalışmakta. İhtiyaca göre gezici ekiplerimiz ve diğer temizlik işçilerimizden de ekipler plajlarımıza yönlendirilebilmekte. Bununla birlikte Mavi Bayraklı plajlarımızın tamamında gün boyunca cankurtaran hizmeti sağlanmakta ve Mavi Bayraklı plajlarımızdaki duş ve tuvaletlerin temizliğinden sorumlu personelimiz gün içinde sürekli plajlarımızda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.