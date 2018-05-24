TÜBİTAK Ulusal Kimya Olimpiyatı 4. aşamasını da başarıyla tamamlayan Yuşa Can Dinç, dört kişiden oluşan ulusal takıma seçildi. Ebru Nayim Fen Lisesi ve Bilim ve Sanat Merkezi 11. sınıf öğrencisi Dinç, Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda (ICHO) Türkiye’yi temsil edecek olan ulusal takıma girerek 19-29 Temmuz tarihleri arasında Çekya’da düzenlenecek yarışmaya katılacak. 80’i aşkın ülkeden 320 civarında öğrenci, teorik ve deneysel iki aşamadan oluşan sınava girerek ülkelerini temsil edecek.

Dört aşamalı sınavlardan geçerek başarılı olan Dinç, bugüne kadar TÜBİTAK sınavlarında yaptığı derecelerle üniversite sınavı için ek puan almayı hak etti. Dinç, Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda (ICHO) sınavda derece aldığı takdirde üniversite sınavına girmeksizin istediği bölüme sınavsız geçiş hakkına sahip olacak.