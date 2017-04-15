Afrika’da Türk hekimleri 780 çocuğu sünnet etti

Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışmalardan dolayı mülteci durumuna düşerek Çad’a sığınan, büyük çoğunluğu yetimlerden oluşan çocukların sünnet edilmesi için Türkiye’den 4 doktor ile 4 sağlık memuru gönüllü olarak katıldı. Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Başbakanlık Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Çad Proje Ofisi ile birlikte düzenlenen sünnet organizasyonu için ekip İstanbul’dan Kamerun üzerinden 10 saatlik bir hava yolu seyahatinden sonra Çad’ın başkenti N’Djamena’ya ulaştı. Buradan sonra ise karayolu ile 13 saat bir seyahat sonunda Gore’ye ulaşan ekibin zorlu yolculuğunu Tokat’tan Afrika’ya giden 112 Acil Yardım Doktoru Mahmut Coşkun, baştan sonra kamerası ile görüntüledi. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 780 çocuk finansmanı TİKA tarafından sağlan organizasyonla sünnet edildi. Sünnet olan Afrikalı çocuklar Türk Bayrakları tişörtleri ile renkli görüntüler oluşturdu. Tıbbi sarf malzemeler, ilaçlar ve cerrahi setler Türkiye’den temin edilerek gidilen organizasyonda sünnet edilen çocuklara iyileşme dönemi için ilaç verildi. Ayrıca faaliyet esnasında kampta bulunan yerel personel de ekibe dahil edilerek eğitim becerisi kazandırıldı.

"Son 10-12 yıldır Afrikalılar Türkiye’yi çok seviyor"

Tokat’tan sünnet organizasyonuna gönüllü olarak katılan 112 Acil Servis Doktorlarından Mahmut Coşkun, 32 ülkede çok sayıda faaliyette bulunduğunu söyledi. Yardıma ihtiyaç duyulan her yerde olmak prensibinin gerçek bir gönüllüsü olmaya gayret ettiğini ifade eden Coşkun, Afrika’ya 10’uncu kez gittiğini kaydetti. Uluslararası Doktorlar Derneği’nin sünnet organizasyonunu Diyarbakır ekibine verdiğini daha önceden de Çad’a gittiği için ekibe dahil edildiğini belirten Coşkun, "Afrika’da Çad ülkesinin güneyinde Orta Afrika Cumhuriyetinin sınırında Gore kasabasındaki mülteci kasabasına gittik. Mülteci kampında yaklaşık 30 bin kişi Orta Afrika’daki savaştan kaçıp Çad’a sığınmışlar. Ciddi anlamda sağlık ihtiyaçları vardı. Sünnet ekibi olarak gittik ama sünnetin yanı sıra yaklaşık 20 tane küçük cerrahi girişimde de bulunduk" dedi.

Son 10-12 yıldır Afrikalıların Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Coşkun, "Çünkü ciddi anlamda Türklerin Afrika’da sağlık faaliyeti var. Çad, Nijer, özellikle Kenya bölgesinde Somalili mültecilere ve Sudan’da Türkiye’nin yaptığı faaliyetler ciddi anlamda Afrika’da yaygın bir şekilde duyulmuş durumda" diye konuştu.

Coşkun ayrıca Afrikalı çocuklara Türk Bayraklı tişörtler ile balonlar götürerek sünnet ettikleri çocuklara hediye ettiklerini, şeker ikram ederek de sünnet olacak çocukların streslerini yenmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.