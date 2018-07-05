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05 Temmuz 2018 12:43

Ayvaz Suyu’na “Üstün Lezzet” Ödülü

Türkiye’nin AB standartlarına uygun, 1400 yıllık şifa kaynağı Niksar Ayvaz Suyu, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından verilen en büyük ödül olan Üstün Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu.

Ayvaz Suyu’na “Üstün Lezzet” Ödülü

05 Temmuz 2018 12:43


Uluslararası Tat ve Kalite Enstitü (iTQi) tarafından ’2 Yıldız’la taçlandırılan Ayvaz Su, içecek kategorisinde ödülü alan nadir markalardan oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yapılan yatırımlar ile güçlü bayi ağıyla tarihin her akışında rolü olan Ayvaz Suyunun yeniden dirilişe geçtiğini söyledi.


Bu yıla Avrupa Kalite Ödülü alarak başladıklarını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Her asırda dağıttığı şifa ile tarih kitaplarını süsleyen Niksar Ayvaz Suyumuz, yaptığımız yatırımlar sonucunda eski günlerindeki ivmeyi tekrar yakaladı. 2018 yılı başında “Avrupa Kalite Ödülü”ne layık görülen suyumuz şimdide Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından verilen en büyük ödül olan Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü. Suyumuza sofralarında yer veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Daha nice ödüllere inşallah” dedi.


Yapılan yatırımlarla birlikte Niksar’ın istihdamına büyük katkılar sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bu yıl alınan “Avrupa Kalite Ödülü” ile “Üstün Lezzet Ödülü”nün Ayvaz Suyu şişelerinde bulunan etiketlerde yer verileceğini söyledi.




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