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13 Temmuz 2018 14:59

Denizi olmayan Tokat’ta deniz kanosu yarışması

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen ’Deniz Kanosu’ yarışması, Türkiye’de ilk kez denizi olmayan bir kentte, Tokat’ın Almus ilçesinde düzenleniyor.

Denizi olmayan Tokat’ta deniz kanosu yarışması

13 Temmuz 2018 14:59


Tokat’ın Almus ilçesinde 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Gazi Melih Ekici Deniz Kanosu Yarışmaları törenle başladı. Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Almus Kaymakamı Hamza İnan, Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile yarışmaya adı verilen 15 Temmuz Gazisi Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici’nin katılımlarıyla start verilen yarışmada, Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen sporcular, baraj gölü üzerinde kürek çekerek ter döktü. Erkekler, bayanlar ve mix gruplar kategorilerinde yarışacak sporcular, elde ettikleri dereceler sonrasında yarın ödüllerini alacak.


Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye’nin birçok yerinde kano yarışmaları düzenlediklerini söyledi. Kabakçı, “Organizasyonda 9 ilden 12 kulübümüz var. 50 sporcumuz burada. Güzel Almus’ta onları misafir ediyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Az evvel de yarışmalarımızı başlattık. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.


15 Temmuz kalkışmasında Şişli Emniyet Müdürlüğü yaparken, Harbiye’deki TRT Radyo binasında girdiği çatışmada gözlerinden yaralanarak gazi olan ve Tokat’ın Almus İlçesinde düzenlenen yarışmaya adı verilen Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, “Bu benim için inanılmaz bir mutluluk. Bizi onure eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere, Tokat Valiliğimiz, Kano Federasyonumuz, çok değerli kardeşim Ender Demirtaş sponsorumuz, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Her insanın hayatında yaşayamayacağı derecede büyük bir mutluluk, büyük bir onur benim için. Adımın kendi memleketimde hemşehrilerimle beraber böyle güzel bir organizasyonda anılması, tarifi kelimelerle mümkün olmayan güzel bir anı olarak bende kalacak. Sağ olsunlar” ifadelerinde bulundu.


İzmir’den Tokat’a yarışmak için gelen sporculardan Ertan Beder, Almus’a ilk defa geldiğini ve Deniz Kanosu yarışmalarının ilk defa gölde yapıldığına dikkat çekerek, yarışmanın ve kendilerine gösterilen ilginin çok iyi oluğunu söyledi.


Yarışmaları il merkezinden gelerek takip eden Canan Örükaya isimli vatandaş ise daha önceden televizyonlardan izlediği yarışmanın kentte düzenleniyor olmasından memnun olduğunu dile getirdi.




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