Diyanet Sen eski şube başkanı, 5 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

F.İ isimli din görevlisi, açtığı iş yerinde, 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Turhal Yavuz Selim Mahallesinde eşiyle birlikte bayan ve çocuk giyim mağazası çalıştıran eski Diyanet-Sen Zile İlçe Başkanı emekli din görevlisi Ö. F. İ (53) iddiaya göre, iş yerine gelen bir müşterisi kabinde kıyafetleri denerken annesini bekleyen 5 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulundu. Çocuğun durumu annesine haber vermesi üzerine aile polise giderek şikayette bulundu. Olay üzerine iş yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerasına el koyan polis şahıs gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerde çocuğun anlattığı olayın tespit edilmesi üzerine evli ve 2 çocuk babası Ö. F. İ cinsel taciz suçlaması ile Turhal Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şahıs tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ruhani Aras, Fas’a kaçarken Atatürk Havalimanı’nda yakalanmıştı