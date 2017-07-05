Erbaa’ya 4 yeni park

Erbaa Belediyesi mahallelerde yeni park kurulmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında 3 mahallede 4 yeni parkın kurulumunu tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma kapsamında 31 mevcut parkta da çevre düzenlemelerini tamamladı. İlçedeki yeşil alanların periyodik bakımlarının da gerçekleştirildiği çalışma kapsamında Gazi Bulvarındaki refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçek dikim işlemleri de yapıldı.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “Çocuklarımız için yeni parklar yapıyoruz. Son olarak Karşıyaka Mahallemizde 2 adet, Tepeşehir Sitesi içerisinde 1 adet ve Güney Kent’te 1 adet yeni park kurduk. Aynı zamanda mevcut parklarımızın da çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. 31 parkımızda çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bir yandan parklarla ilgilenirken diğer yandan yeşil alanların bakımlarını yapıyor. Gazi Bulvarında bulunan refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçek dikimleri yapıldı. Büyük projelerimizi hayata geçirirken Erbaa’mızı güzelleştirmek adına çalışmalarımız da devam ediyor. “ dedi.