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07 Temmuz 2017 16:00

Kanala devrilen otomobildeki genç iki gündür aranıyor

Tokat’ta sulama kanalına devrilen otomobilde kaybolan genci arama çalışmaları 50 kilometrelik kanal hattında devam ediyor.

Kanala devrilen otomobildeki genç iki gündür aranıyor

07 Temmuz 2017 16:00


Edinilen bilgiye göre, Gezirlik Mahallesi’nde gece saatlerinde Esat Özer idaresindeki 60 HE 734 plakalı otomobil, DSİ’ye ait sağ sahil tarımsal sulama kanalına uçtu. Kaza sonucu araç sürücüsü ile Mustafa Yıldız yara almadan kurtulurken, arkadaşlarının ifadesine göre araçta arka koltukta bulunan Zeki Sarıel (20) kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmaları olayın ikinci gününde de devam etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) su altı arama kurtarma ekipleri yaklaşık 50 kilometrelik sulama kanalı hattında kalan 35 kilometrelik alanı arama tarama çalışması yaptı. Emirseyit beldesi ile Turhal ilçesi arasında kalan alanda bir ekip suda diğer 2 ekip kıyı bölgesinden arama yaptı. Çalışmalara yöre halkı da destek verirken, kayıp olan gencin babası Halim Sarıel de kanal kenarında gelecek bir haberi bekliyor.




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