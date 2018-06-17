Muharrem İnce Tokat’ta

Tokat meydanında halka seslenen İnce’nin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Kendisine kör diyen Erdoğan’ı nankörlükle suçlayan İnce, “Az önce otobüsle gelirken arkadaşlar Erdoğan’ın görüntülerini açtılar, aynen şöyle diyordu. Buradan ben artık samimi söylüyorum. Acıyorum konuşmalarına. Aynen şöyle diyor. ‘Ey Muharrem Menderes asılırken sen neredeydin. Bir ben 64 doğumluyum. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. İki rahmetli babam da Menderesçiydi. Demirelciydi. Menderesin, rahmetlinin asılmasına tabii ki karşıyız, bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz. Ama ben 64 doğumluyum. Ben doğduğumda olay gerçekleşmişti. Bu kadar cahil olma, konuştukça batıyorsun. Yine diyor ki, ‘Yaptığımızı görmüyor musun, kör müsün Muharrem.’ Erdoğan, şeker fabrikasını satıyorsun, sigara fabrikasını satıyorsun, Erdoğan bana kör müsün diyorsun. Erdoğan o fabrikaları sen mi kurdun. Sen nankör müsün Erdoğan. Ben kör değilim ama sen nankörsün” dedi.

“Fabrika diyeceğine kıraathane diyorsun”

İnce, kıraathane vaadini yeniden gündem yaparak, “16 senedir iktidardasın. 16 sene sonra millete aş diyeceğine, iş diyeceğine, fabrika diyeceğine kıraathane diyorsun. Slogana bak ‘bedava çay bedava kek var’ diyor. Gündüz keki yedi akşam yemeği ne olacak. Bedava kek, bedava çay düştüğü noktaya bakın. Baktı çok ucuz oluyor, çorba, tatar böreği ilave etti. Buraya gelince Tokat kebabını da ilave eder” dedi.

“Benimle televizyona çık havan olsun”

İnce, kendi televizyon programlarının Erdoğan’ın programlarından dört kat daha fazla izlendiğini iddia ederek, “Ona da söyle diyor, benimle televizyona çıkarsa benim reytingim artarmış. Çocuklara dedim ki ‘ya arkadaşlar şu televizyonların izlenme oranlarını bir çıkarın’ dedim. Benimkini karşılaştırın dedim. Ben 4 izlenmişsem Erdoğan 1 izlenmiş. Tam dört katı. Dün akşam bir televizyonda Erdoğan konuşurken aynı anda başka televizyonlarda; Asterisk var, hava durumu var, Aşkım sen yaparsın var. Bir de Erdoğan var. Erdoğan izlenmede 34. sırada çıkmış. Yani hava durumundan bile aşağıda çıkmış. Erdoğan benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Ona diyorum ki bak her kuşun eti yenmez. Benimle dalaşa girme. Seni madara ederim. Hiç yolu yok. Ama ben seninle ağız dalaşı istemiyorum. Ben seninle ciddi konuları konuşmak istiyorum. Ekonomiyi, dış politikayı konuşmak istiyorum. Dört milyon Suriyeliyi, sanayiyi, sattığın şeker fabrikalarını konuşmak itiyorum, Tokat’taki şeker fabrikasını konuşmak istiyorum” dedi.

“Jinekologmusun sen”

Çocuk sayısı ile değil, KDV oranları ile ilgilendiğini belirten İnce, “Üç çocuk yap beş çocuk yap diyor. Tamam da nasıl doğuracaksın, sezeryan yok. Jinekologmusun sen sana ne. Ama çocuk bezinde yüzde 18 KDV var. Benim derdim çocuk sayısından ziyade çocuk bezindeki yüzde 18 KDV. Erdoğan çocuk sayısı ile uğraşsın, ben KDV ile uğraşacağım. Ben hak hukuk adalet diyeceğim, o çay,kek, oralet diyecek” dedi.

Vali ve Kaymakamlara uyarı

İnce Tokat konuşmasında vali ve kaymakamları tarafsız olmaları noktasında uyararak, “Seçimlere kaldı 3-5 gün. Valiler kaymakamlar devrede. Valilere ve kaymakamlara sesleniyorum. Siz Erdoğan’ın il, ilçe başkanı değilsiniz. Devletin valisi devletin kaymakamısınız, yanlış yapmayın” şeklinde konuştu. İnce konuşmasında vaatlerini de sıraladı.