Öğrenciler, empati kurmak için engelli oldu

Zile Fen Lisesi 35 öğrenci, engelli sorunlarına ne kadar duyarlı olduklarını tespit etmek, engellilerin sorunlarını bire bir yaşayarak hissetmelerini sağlamak için kimya öğretmenleri Mustafa Toyer öncülüğünde harekete geçti. Öğrenciler bütün gün eğitimlerini engelleri aşarak yapmaya çalıştı. Engelli yaşamaya alışkın olmayan öğrenciler zorlanırken, ufak kazalar geçirdiler. Gözleri kapalı olan öğrenciler engelleri göremeyerek çarparken, tekerlekli sandalye kullanan öğrenciler okul içinde hareket etmekte zorlandı. Kolları bağlanan öğrencilerin öğle yemeğini yemesinde arkadaşları yardımcı oldu.

Kimya öğretmeni Toyer yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin meslek sahibi olduklarında daha duyarlı olacaklarına dikkat çekerek,"Bir çok insan engelliyi görmekten gelmekte yada acımakta. Bizim amacımız ise engelliyi anlamaktı. Bu nedenle öğrencilerimize engeller oluşturup ileri ki yaşamlarımda engelliyi daha rahat anlamalarını sağlamak istedik. Bu çalışmaya katılan arkadaşlarım ilerde yaşamlarımda engelliyle daha iyi empati kuracaklarını ve mühendis olduklarında engelli rampasını daha dikkatli yapacaklarını düşünüyoruz" dedi.

"Engellilere fazla önem verilmiyor"

Zile Engelliler Derneği Başkanı Halil İçcan ise engelliler gününe fazla önem verilmediğini ileri sürerek,"Toplumun yüzde doksanının bildiği Sevgililer Günü desem 14 şubat diyeceksiniz. 14 Şubat’tan bir ay önce basın 1 ay önceden reklam yapmaya başlıyor. Sizler düşünüyorsunuz ne alsam. Siz hiç sevgilisine elini, ayağını, gözünü, kulağını, zihnini hediye eden bir kişi rastladınız mı ? Ben 46 yaşındayım rastlamadım. Ama bizler sevgililer sevgilisi yüce yaratana ben 2 kolumu 1 ayağımı hediye ettim. Engelli kardeşlerimizi hor görmeyin, kınamayın. 3 Aralık tarihini unutmayın. Gelin derneğimizi ziyaret edin. Bizlerle paylaşın, yanımızda olun. Bizim logomuzda insan zinciri var. Bu halkadan biride siz olun" diye konuştu.