Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 13:30

Sokak hayvanları aç kalmıyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi yaz ayının çok sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme noktalarına su ve yem bırakma işine hız verdi.

Sokak hayvanları aç kalmıyor

01 Temmuz 2018 13:30


Özellikle sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması sıcak ve kurak hava şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tedbir alan Zile Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Mezbaha Müdürlüğü doğadaki hayvanlara da şefkat elini uzatıyor.


Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda ekipler, ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına yiyecek bırakıyor. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “yaz ayının sıcak ve kurak geçmesi bütün canlılar için zor şartlardır. İlçe sınırlarımız içerisinde belirlenen noktalara sahipsiz hayvanlar için yiyecek ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarının sahipsiz kalmaması için halkımızın dikkatini çekiyoruz.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç