Tokat adliyesinden medyaya büro tahsisi

Tokat Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimleriyle yeni tamamlanan Tokat Adliye Binasında tahsisi gerçekleşen Basın Mensupları Bürosu ile gazetecilerin adli ve asayiş vakalarında en doğru bilgiye en kısa sürede ulaşması hedefleniyor. Birçok ilin adliye binasında olmayan bu hizmetin Türkiye’de örnek bir uygulama olduğunu belirten Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan’ın eşliğinde cemiyet yönetimi ile birlikte basın mensupları için tahsisi gerçekleşen büroyu gezdiklerini söyleyerek, Başsavcı Turhan ile birlikte büronun kazandırılmasında Tokat Barosu Başkanı Faruk Bostancı’nın da büyük katkı sağladığını söyledi.

Başkan İncesoyluer, "Hatırlanacağı üzere Tokat’ta adliye binasının fiziki yetersizliği nedeniyle yeni bir adliye binası projesi gündeme gelmişti. Tokat Baro Başkanı Faruk Bostancı’nın yoğun girişimlerinin ardından şehre yeni adliye binası kazandırılması süreci hızlanmıştı. Tokat Gazeteciler Cemiyeti olarak o süreçte yeni binada asayiş ve ajans muhabirleri için bir basın bürosu oluşturulması için girişimde bulunmuştuk, Konuyu Tokat Baro Başkanı Faruk Bostancı’ya iletmiştik. Değerli Başkan Bostancı ise basın bürosu için elinden geleni yapacağının sözünü vermişti. Yeni Tokat Adliye Binası inşaatının tamamlanmasıyla adliye faal duruma geçmeye başladı. Basın Mensupları Bürosu da TGC’nin girişimleriyle tahsis edilmiş oldu. Yapılan bu büro tahsisi Türkiye’deki diğer illerin adliyelerine de örnek teşkil etti. Tokat Gazeteciler Cemiyeti olarak yönetimimizle birlikte Tokat Cumhuriyet Başsavcımız Dr. Aydın Turhan ve Tokat Baro Başkanı Avukat Faruk Bostancı’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Değerli katkılarından dolayı her iki isme de teşekkür ediyor, büromuzun medya camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan bu örnek uygulamayı duyan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da Başsavcı Turhan ve Baro Başkanı Bostancı ile telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti.