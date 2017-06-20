Tokat’ta fırçadan motifler sergisi açıldı

Taşhan’da düzenlenen Fırçadan Motifler Sergisi’nin açılışında konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hanımelleri kültür ve sanat merkezlerinin artık birer okul gibi faaliyet gösterdiğini söyledi. Fırça ve tezhipten oluşan sergide el işi ürünlerin Hanımların on parmağında on marifet olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu,"Hanımlar bir taraftan evdeki işleri yaparken diğer taraftan da bir çok şeyden de geri durmadan marifetlerini ortaya koyuyorlar. Açılan kurslarla, verilen eğitimlerle, yine siz değerli Tokatlı hanımefendilerin bu kurslara olan özverisi, tercihi ve bu anlamdaki yaptığınız çalışmalar da takdire şayan" dedi.

Açılışa İl Müftüsü Ahmet Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, KYK İl Müdürü Fahri Delen ve Hanımelleri Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenleri ve kursiyerleri katıldı.