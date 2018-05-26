Tokat’ta kavşakta ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesi istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Davut K. (32) idaresindeki 61 HF 227 plakalı otomobil ile Atatürk Köprüsü kavşağından karşı yöne geçmek isteyen Ahmet T. (25) idaresindeki 60 HN 329 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde sıkışan Dürdane K. (90) Tokat Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Haydar A. (45), Kadriye K. (41) Sündüz K. (20) yaralandı. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan aracını tespit için çalışma başlattı.