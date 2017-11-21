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21 Kasım 2017 15:28

Tokat’ta tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu

Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyünde düzenlenen operasyonda üzeri mühürlü ve kolye olarak kullanıldığı tahmin edilen tarihi eser ele geçirildi.

Tokat’ta tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu

21 Kasım 2017 15:28

Erbaa ilçesinde yapılan yol kontrollerinde ise 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesine bağlı Çaylı Köyü’nde ikamet eden şahsın elinde tarihi eser olduğunu tespit etti. Şahsın aracında, ev ve eklentilerinde yapılan arama sonrasında kolye olduğu tahmin edilen üzeri mühürlü tarihi eser ile birlikte 1 adet sikke, 1 adet de bakır kulp ele geçirildi. Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alnına eserlerin yanında şahsın evinden çıkan 1 adet kuru sıkı tabanca, 61 adet kuru sıkı mermi, 19 adet 9mm çapında tabanca mermisi ve 1 adet piyade tüfeği fişeğine de Jandarma tarafından el konuldu.


Öte yandan Tokat’ın Erbaa ilçesinde Değirmenli köyü mevkiinde bulunan D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünden valizlerin içerisine gizlenmiş 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tokat Jandarması tarafından kaçak sikaralara el konulurken söz konusu şahsa 4 bin 60 lira para cezası kesildiği öğrenildi.




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