Tokat’ta traktör devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Tokat çevre yolundan Sivas istikametine yokuş aşağı yolda seyir halinde olan Ahmet Ç. (34) idaresindeki 60 VD 162 plakalı traktör alt geçit yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak yan yatan traktörün kabini sayesinde şoför Ahmet Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanları ile traktörden çıkabilen şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.