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14 Haziran 2018 14:57

Tokat’ta traktör devrildi: 1 yaralı

Tokat traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tokat’ta traktör devrildi: 1 yaralı

14 Haziran 2018 14:57


Edinilen bilgiye göre; Tokat çevre yolundan Sivas istikametine yokuş aşağı yolda seyir halinde olan Ahmet Ç. (34) idaresindeki 60 VD 162 plakalı traktör alt geçit yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak yan yatan traktörün kabini sayesinde şoför Ahmet Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanları ile traktörden çıkabilen şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.




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