Yayladan büyükbaş hayvanlar çalındı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü Kuzbağı köyü yaylasında Erkoç Yılmaz, otlatmak için çıkardığı 3 adet büyükbaş hayvanı hırsız veya hırsızlar çalarak kayıplara karıştı. Hayvanları yerinde bulamayan Yılmaz, jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri 3 adet hayvanı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İneklerin çalındığını öğrenen bacanağı Gültekin Durmuş ise sosyal medya hesabından hayvanların çalındığını duyurdu. Çalınan hayvanların fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşan Durmuş,"Hırsızlık ihbarı lütfen dikkat. Bacanağım Erkoç Yılmaz’ın 3 adet düveleri çalınmıştır. Görenlerin 156 jandarmaya haber vermelerini rica ediyorum. Arkası dönük olan inek hariç 3’ü çalınmıştır" dedi.