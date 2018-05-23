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23 Mayıs 2018 10:33

Zile’de 4 bin yıllık kale ve surlar ışıklandırıldı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçe merkezinde bulunan tarihi Zile kalesi ve surları ışıklandırıldı.

Zile’de 4 bin yıllık kale ve surlar ışıklandırıldı

23 Mayıs 2018 10:33


Sular, 130 adet beyaz led armatürler kullanılarak ışıklandırılan Zile Kalesi, geceleri de kentin birçok noktasından görülür hale geldi.Aydınlatma kale ve suları turizm açısından daha çekici bir mekan haline getirildi.


Burası “Rumeli Hisarı değil Zile Kalesi” diyen Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “Bir şehri sevmek, ona emek vermektir. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde halkımızın büyük teveccühüyle göreve geldiğimiz günden bu güne, bize duyulan güvene layık olmak üzere sizin için, sizinle birlikte şehrimize hizmet etmenin heyecan ve onurunu yaşıyoruz.” dedi.



“Zile’de bir Safranbolu inşa ediyoruz”



Zile’nin 4 bin yıllık tarihi ile kültür ve tarih turizmine uygun bir şehir olduğunu belirten Vidinel, “Turizm geliştikçe Zile kazanacak. Bu kapsamda kale surlarını ışıklandırılarak, sadece gündüzleri değil geceleri de görünür olmasını sağladık. Kale müzemizi oluşturduk. Projelerimiz kapsamında kale, çarşı, kamusal yapılar ve mahallelerimizi yaşanabilir mekanlara dönüştürülüyoruz. 17 evin cephe giydirme ve çatı onarımları tamamlanarak Temmuz ayında son halini alacak. Zile’de bir Safranbolu inşa ediyoruz. Turizm açısından olumlu dönüşler almaya başladık. Yıllar sonra yapılan bu çalışmalarımızın sonucunu vatandaşlarımız daha iyi anlayacak.” şeklinde konuştu.




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