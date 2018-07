15 Temmuz şehitleri adına 250 su kuyusu projesi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda Beşir Derneği Trabzon Temsilcisi Yaşar Bankoğlu, herkesi kampanyaya destek vermesi çağrısında bulunurken, yaptırılacak olan 250 su kuyusuna 15 Temmuz şehitlerinin adı verileceğini söyledi.

Her bir su kuyusunun bedelinin 3 bin ABD doları olduğunu kaydeden Bankoğlu, “Beşir Derneği olarak Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ile Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonunun katkılarıyla başlatmış bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Adına 250 Su Kuyusu Projesinin tanıtımı için karşınızdayız. Dünya Sağlık Örgütü’nün son yayınladığı rapora göre dünyada her 6 kişiden biri yeterli miktarda içme suyundan mahrum olarak yaşıyor. Her 2 kişiden birinin içtiği su ise sağlıksız. Susuzluktan ya da hijyenik olmayan suların kullanılması sebebiyle her gün, çoğunluğu çocuk olmak üzere 10 bin kişi yaşamını yitiriyor. Dünyanın bir çok yerinde gerek su kaynaklarının kısıtlılığı, gerek ekonomik yoksunluklar nedeniyle insanlar suya ulaşmakta pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bölgelerdeki insanlar, kilometrelerce uzaklıktan kullanıma uygun olmayan ve çeşitli hastalıklara sebep olan suları taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar. Beşir Derneği olarak mazlum ve mahcup coğrafyalardaki insanları sağlıklı ve yeterli suya kavuşturmak için yıllardır çalışmalarımızı sürdürürken şimdi 15 Temmuz Şehitler adına ’250 Su Kuyusu’ projesini başlatmış bulunuyoruz. Bir su kuyusu bedeli 3 bin ABD dolarıdır. Herkes bu bedeli karşılayarak bir şehidimiz için bir su kuyusunun açılmasına vesile olabilir. Ayrıca isteyen herkes ‘SU’ yazıp 4042’ye göndererek 5 TL veya SU yazıp 4032’ye göndererek 10 TL bağışta bulunabilir. Bu şekilde toplanan bağışlar kuyu açma bedeline erişince kuyu ivedilikle açılacak ve her bir kuyuya bir başka şehidimizin ismi verilecektir. Tüm halkımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyor, bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi.