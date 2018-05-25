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25 Mayıs 2018 16:30

50 kez otostopla araç değiştirip, 1 haftada Karadeniz’i gezdiler

Nevşehir’de turizm sektöründe çalışan 24 yaşındaki Kübra Şahin ve aynı yaştaki arkadaşı Gül Hatice Çot otostop yaparak, geldikleri Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalar ile turizm merkezlerini gezdiler.

50 kez otostopla araç değiştirip, 1 haftada Karadeniz’i gezdiler

25 Mayıs 2018 16:30

İkili, 50 kez otostopla araç değiştirip, yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederek 1 haftada Karadeniz’i turladılar.


Nevşehir’de turizm sektöründe çalışan Kübra Şahin ve Gül Hatice Çot, çantalarını sırtlayarak merak etikleri Karadeniz’e doğru geçtiğimiz günlerde yola koyuldu. İkili, otostop yaparak ilk olarak Rize’ye ulaştı. Ayder ve Pokut yaylaları ile Zil Kale ve Palovit şelalelerini gezen ikili, geceyi yaylalarda kurduğu çadırda geçirdi. Daha sonra Trabzon’a gelen ve Uzungöl’ü gezen turizmciler Karadeniz gezisini tamamlayarak, aynı yöntemle Nevşehir’e döndü. İkili, 1 haftada yaklaşık 50 araç değiştirerek, 3 bin kilometre yol kat etti.


Genç turizmciler, gezide çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Karadeniz’in doğasına hayran kaldıklarını belirttiler. Karadeniz insanın çok yardımsever olduğunu kaydeden Gül Hatice Çot, "Karadeniz sevdalısıyım. 2 kafadar arkadaş, karar vererek, Karadeniz’i adım adım gezdik. Gece çadır kurup, konaklama yaptık. Halkın arasına karışıp, horon çektik, türküler dinledik. Karadeniz insanı çok yardımsever" dediler.




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