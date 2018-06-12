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12 Haziran 2018 11:12

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta “Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir aşama olacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inşallah 24 Haziran seçimlerinden zafer ile çıkarak gireceğiz” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

12 Haziran 2018 11:12


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü.


İlk olarak kamu kuruluşlarını ziyaret eden Balta daha Spor camiası ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Teravih sonrası Meydan parkında vatandaşları gezen Balta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’de gerçekleştireceği Trabzon Mitingi’ne davet etti.


24 Haziran’ın Türk tarihi ve siyasi tarihi bakımından yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Milletvekili Muhammet Balta, “24 Haziran seçimleri sadece gidip sandığa oy vereceğiniz seçim değil. 24 Haziran’da yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Yeni bir sayfayı birlikte açacağız. Biz geçmiş 16 yılda Trabzon için Türkiye için yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yaptıklarımızı teminat göstererek önümüzdeki yılarda neler yapacağımızı anlatıyoruz. 2023,2051 ve 2073 hedeflerimizi anlatıyoruz. Ama muhalefete baktığımız zaman onlar Türkiye için yeni şeyler söylemiyorlar, gelecekten bahsetmiyorlar, onlar geriye dönük bakıyorlar. Türkiye’yi geriye götürmekten bahsediyorlar. Eski Türkiye’yi vaat ediyorlar. Yeni bir şey söylemiyorlar, parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Ya Marmaray’ı yıkmaya kalkarlar ya da Avrasya Tüneli’ni yıkmak isterler ya köprüleri yıkmak isterler. Ya da apolet sökmek isterler. Bunlar yıkım ekibi 24 Haziran’da sandığa gömülecek. Milletimizin kararını Güçlü Meclis ve Güçlü Hükümet ile Güçlü Türkiye’den yana kullanacağından hiç şüphemiz yok. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir aşama olacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inşallah 24 Haziran seçimlerinden zafer ile çıkarak gireceğiz” dedi.




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