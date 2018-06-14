Basın mensuplarını iftarda ağırladılar

iftar yemeğine Hastane Genel Müdürü Op. Dr. Alparslan Kapısız, Başhekim Dr. Gürbüz Yuluğ, Genel Müdür Yardımcıları Tolga Sağlam ve Turan Saka, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Osman Işık, Pazarlama Müdürü Fırat Uğur ile Trabzon’da görev yapan basın mensupları katıldı.

Sohbet havasında geçen yemekte konuşan Başhekim Dr. Gürbüz Yuluğ, “Basınımızın güzide temsilcilerini bu mübarek ayın son günlerinde ağırlıyor olmaktan son derece mutlu olduk” dedi.

Gazetecilerin çok önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Yuluğ, “Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktarıyor. Sorunların çözümünde sunmuş oldukları önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Trabzon basının birikimini ve deneyimini önemsiyoruz. Bu çerçevede bir takım iş birliklerimiz olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da bu işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güne kadar vermiş olduğunuz destekten dolayı ayrıca teşekkür ederiz ” dedi.