dönem mezunlarını verdi.

Düzenlenen mezuniyet törenine Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sonay Çevik, Meslek Yüksek Okul Müdürü M. Kemal Değer’in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sonay Çevik, mezun olan öğrenciler için başarı dileklerinde bulunurken sanat adına yapılan her çalışmada Akçaabat Belediyesi’nin desteğini esirgemediğini belirterek Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e teşekkür etti.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise sanatçı olmanın Allah vergisi bir yetenek işi olduğunu dile getirerek “Sanatla uğraşan sanatçı yetişen bir fakültenin Akçaabat’ın merkezinde olması şehrimiz için büyük bir değerdir. Sanat, toplumların kalkınmasında büyük bir rol oynar. Toplumların kalkınması sadece yollar, havaalanları, limanlar t-ya da fabrikalar yapmakla olmuyor. Topyekün bir kalkınma için her türlü sanatın da gelişmesi gerekmektedir. Sanatsever bir nesil yetiştirmek için Güzel Sanatlar Fakülteleri oldukça önem arz etmektedir. İlçemizde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi’yle, imkanlarımız ölçüsünde, yaptığımız ortaklaşa çalışmalarda şehrimizin sadece nüfusunu değil aynı zamanda vasıflı bir şehir olmasını hedefliyoruz” dedi.

Başkan Türkmen konuşmasında, yeni kurulan Trabzon Üniversitesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Sözlerine, “Trabzon bir eğitim şehri, bir sağlık şehri ve bir turizm şehri olabilir. Ancak tüm bunların yanında Trabzon, kültür ve sanat şehridir. Trabzon Üniversitesi’nin ilk aşaması gerçekleşti; kuruluş kanunu çıktı ve üniversite kuruldu. Vekaleten rektörü ve yöneticileri atandı; çalışmaları başladı. Trabzon Üniversitesi’nin KTÜ gibi büyük bir kampüse sahip olmasını, derli toplu ve Türkiye’de önde gelen üniversitelerle yarışabilecek bir üniversite olmasını arzu ediyoruz. Trabzon buna müsaittir“ diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, konuşmasının son bölümünde mezun olan öğrencilere başarılarının devamı dileğinde bulunarak Güzel Sanatlar Fakültesi’ni birincilikle bitiren Fatma Akça’ya mezuniyet belgesini verdi.