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04 Ocak 2017 14:21

Cinnet geçiren şahıs annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü

Cinnet geçiren şahıs annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü

04 Ocak 2017 14:21

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bugün cinnet geçiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul’dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu, kardeşleri Ahmet Ragıpoğlu, Elmas Ragıpoğlu ve özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu ile annesi Zehra Ragıpoğlu (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali Ragıpoğlu’nun güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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