Çocuklar karne heyecanını “Minyonlar” ile yaşadı

Keyifli alışverişin ve yetişkinlere sunduğu eğlencelerin yanı sıra çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere de imza atan Forum Trabzon, miniklerin karne heyecanını unutmadı. Karne şenliği kapsamında Hollywood yapımı çizgi film karakterleri Minyonlar’ı Trabzon’a getirdi.

Karne şenliği kapsamında, sinemalarda milyonlarca seyirciye ulaşan Minyonlar’ın müzikal gösterisi, atölye çalışmaları ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Sahne gösterileri, atölyeler ve yarışmaların düzenlendiği müzikalde, neşeli ve afacan Minyonlar, minik dostlarıyla bir araya gelerek onlara okul yorgunluğunu unutturdu.

Etkinliğe katılan çocuklar, iklim değişikliğini, dünyayı korumak üzerine her zaman doğrunun yanında olan doğa dostu arkadaşlarından dinleyerek, eğlenirken aynı zamanda atölye çalışmalarına ve heyecanlı yarışmalara katıldı.