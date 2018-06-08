Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 15:19

Çocuklar karne heyecanını “Minyonlar” ile yaşadı

Forum Trabzon’da düzenlenen Minyonlar Müzikali ile karnesini alan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklar karne heyecanını “Minyonlar” ile yaşadı

08 Haziran 2018 15:19


Keyifli alışverişin ve yetişkinlere sunduğu eğlencelerin yanı sıra çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere de imza atan Forum Trabzon, miniklerin karne heyecanını unutmadı. Karne şenliği kapsamında Hollywood yapımı çizgi film karakterleri Minyonlar’ı Trabzon’a getirdi.


Karne şenliği kapsamında, sinemalarda milyonlarca seyirciye ulaşan Minyonlar’ın müzikal gösterisi, atölye çalışmaları ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Sahne gösterileri, atölyeler ve yarışmaların düzenlendiği müzikalde, neşeli ve afacan Minyonlar, minik dostlarıyla bir araya gelerek onlara okul yorgunluğunu unutturdu.


Etkinliğe katılan çocuklar, iklim değişikliğini, dünyayı korumak üzerine her zaman doğrunun yanında olan doğa dostu arkadaşlarından dinleyerek, eğlenirken aynı zamanda atölye çalışmalarına ve heyecanlı yarışmalara katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç