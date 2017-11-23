Fen İşleri personeli ile buluştu

Fen İşleri Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Başkan Sağıroğlu, “Halkımıza iyi bir hizmet sunabilmek adına zaman zaman bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyoruz. Eğer başarılı olmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Kendimizi sorgulamalıyız. Bugün ki toplantımızın da amacı neler yaptık, neler yapacağız. Nerede eksiğimiz var. Nerede yetersiziz. Bunları değerlendirerek fikir alışverişinde bulunup vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bizim için vatandaşımız çok önemli” dedi.

Diğer ilçe belediyelerine nazaran daha az bir personel sayısına sahip olduklarını ifade eden Başkan Sağıroğlu, “Bu personel sayısıyla birlikte planlı çalışmalar yaparak onlardan çok daha başarılı olduğumuza inanıyorum. Betonlamada, asfaltlamada, karla mücadelede ve diğer hizmetlerde örnek çalışmalar ortaya koyarak vatandaşımızın takdirini kazandık. Biz bunun için birlikte büyük bir aileyiz. Hizmetleriniz takdire şayan. Belediye başkanı olarak başarı bizlere yazılabilir ama benim başarım sizlerindir. Ön planda biz olabiliriz ancak, başarının gizli kahramanları sizlersiniz. Nerede iş, sıkıntı varsa, nerede bir vatandaşımızın talebi varsa onu yerine getirmek, sıkıntıları gidermek için biz hep beraber durmayacağız çalışacağız. Bizlere bu vatandaş hükümdarlık için değil hizmetkarlık için oy verdi. Yüce Mevlama şükürler olsun ki 13,5 yıldır da bunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda da gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettirip vatandaşlarımızın hayır duasını alacağız. Bu bizim için yeterli. Bundan daha büyük bir mutluluk olmaz. Ben bu çalışmalarınızdan gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.