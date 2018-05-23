Futbol Küçükler Türkiye Birinciliği maçları başladı

Önce illeri, ardından da gruplarda birinci olarak finallere çıkan 8 okulun katıldığı şampiyona, Şenol Güneş Spor Kompleksindeki sentetik sahada yapılıyor. 2 grup halinde tek devreli lig usulü yapılan müsabakalar sonunda Türkiye şampiyonu, Pazar günü yapılacak olan final maçı ile belli olacak.

Sivas’tan K. Karabekir Paşa Ortaokulu, Trabzon’dan Bener Cordan O.O., İzmir’den K. Fevzi Çakmak O.O., Konya Selçuklu’dan İMKB O.O., Ankara Keçiören’den Tarhuncu Ahmet Paşa O.O., İstanbul Şişli’den Şehit Murat Demirci O.O. ve Bursa Rahmiye Malcıoğlu O.O. ile Manisa Salihli’den 50. Yıl Ortaokulu takımlarının mücadele edeceği şampiyonanın açılış maçında İstanbul temsilcisi, Konya ekibini 1-0 yendi. Takımların performansları büyük alkış aldı.

Şampiyonanın açılışına, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile antrenörler de katıldı.

Açılış maçının başlama vuruşunu yapan Vali Yavuz sporculara başarı dilerken, İl Müdürü Birdal Öztürk, “Birbirinden yetenekli, geleceğin yıldız sporcularını burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.