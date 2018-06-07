Biz davamızdan vazgeçmeyiz” yanıtını verdi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un “Trabzonspor’a elimi uzatacağım” açıklamasından, Abdulkadir Ömür’e yapılan transfer teklifine, yüksek maliyeti bulunan oyuncularla yapacakları görüşmelere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“Bizi mutlu etmek istiyorlarsa kupayı teslim etmeleri gerekir”

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un "Trabzonspor’a elimi uzatacağım" açıklaması üzerine, “Bu işleri kavgaya dönüştürmeden hak arama mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Haklıyken asla haksız duruma düşmememiz lazım. Trabzonspor bu konuda bir hak arayışındadır. Teslim edilmeyen bir kupası vardır. Yeni seçilen Fenerbahçe yönetimini bu tarz dostane yaklaşımı da bizi mutlu eder ama konuyu çözümlemez. Biz belki uzatılan eli sıkarız ama kupa talebimizden, 2011 davamızdan asla vazgeçmeyiz. Bir laf vardır. Borçluyu susturmanın en iyi yolu borcu ödemektir. Bizi bu konuda mutlu etmek istiyorlarsa kupayı teslim edecekler, bunun başka bir yolu da yoktur” dedi.

“Abdulkadir’i satmayı düşünmüyoruz dememize rağmen...”

Abdülkadir Ömür konusunda kulübe gelmiş herhangi bir resmi yazı olmadığını belirten Hacısalihoğlu, “Ancak bu tarz transferleri hem yurt içinde hem yurt dışında yönlendiren menajerler vasıtasıyla ’İngiltere’den bir kulüp teklif yapmak için hazırlık yapıyor, şu rakamda teklif yapmayı düşünüyor. Kabul eder misiniz? Ona göre teklif gönderecekler’ şeklinde gerek İngiltere’den gerek İtalya’daki kulüplerle ilgili öneriler geldi ama resmen gelmiş bir yazı yok. Şu anda satmayı düşünmüyoruz dememize karşın her söylediğimizde de rakam artarak karşımıza geldi” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor’un mutlaka bir düzenlemeye gitmesi lazım”

Hacısalihoğlu, bütçelerini aşan yüksek maliyetli oyuncularla ilgili olarak ise, "Henüz bu oyuncularla görüşmelere başlanmadı. Yönetim prensip olarak Trabzonspor’un bugünkü durumu gücü ve imkanlarıyla Türkiye’de yaşanan döviz artışı nedeniyle mutlaka bir düzenlemeye gitmesi lazım diye düşünüyoruz. Bunun için de görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerden ne netice alırız, onu bilemiyorum. Bu sadece bizim kararımızla olmaz karşımızdaki konunun muhataplarının da vereceği karara bağlı. Umuyorum ki herkes bugünkü şartları göz önüne alarak bir değerlendirme yaparak uzlaşı sağlanır" dedi.

“26 Haziran’dan itibaren oyuncularla görüşmelere başlayacağız”

Hacısalihoğlu, 26 Haziran öncesi ve sonrası oyuncularla görüşmelere başlayacaklarını belirterek, “Oyuncular 26 Haziran’da Trabzon’da toplanacak. Sağlık kontrolleri yapılacak ve takım 1 Temmuz’da Trabzon’dan kamp için ayrılacak. Bu sırada bazı oyuncularla hem durumları hakkında hem de transferleri hakkında görüşmeler yapacağız. Şimdiye kadar herhangi bir oyuncumuzla ilgili ise resmi bir transfer teklifi kulübe gelmiş değil” açıklamasını yaptı.

“Onur bizi mutlu eder”

Trabzonspor kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak’ın ilk fedayı kendisinin yapabileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak ise Hacısalihoğlu, “Onur, daha önce de bu tarz davranışları oldu. Ben kendisiyle görüşmedim. Böyle bir davranışta bulunmasını hem beklerim hem de çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, imkanlar ölçüsünde transfer yapacaklarını belirterek “Hesapsız yapılan birçok transfer sonucu Trabzonspor bugün yaşadığı sıkıntıların içinde. Bunları göz önüne alarak bundan sonra bu tip sıkıntıları yaşamamak için daha tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. Biz de buna özen göstereceğiz. Transferin şartları ve başarısı bir parça ekonomiye bağlı bir anlamda da ihtiyaca bağlı. Bunları birleştirerek Trabzonspor’a uygun transferleri yapmak arzusundayız” şeklinde konuştu.

“Burak Yılmaz’ı İstanbul takımlarının istemesi doğaldır”

Burak Yılmaz’ın çok özellikli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, golcü oyuncuyu İstanbul takımlarının istemesi kadar doğal bir şeyin olamayacağını dile getirdi. Burak Yılmaz ile ilgili olarak kendilerine ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığını ifade eden Hacısalihoğlu, “Burak Yılmaz konusunda bir görüşmemiz de yok. Ancak menajerleri zaman zaman ne yaparız ne ederiz diye görüş bildiriyorlar. Burak Yılmaz ile görüşüp fikirlerini alacağız. Onun bize söyleyecekleri ve bizim ona söyleyeceklerimiz önemli. Buna göre transferi şekillenir” ifadelerini kullandı.

“Bunun için tenkit edilmez ancak teşekkür edilir”

Yönetimin usulsüz üyelikleri düzeltmek için attığı adım ve bununla ilgili gelen tepkileri değerlendiren Hacısalihoğlu şunları söyledi:

“Tüzüğe aykırı olarak, her yıl yapılması gereken üye sayısından fazla üye yapılmış. Doğal olarak kota üzeri yapılan üyelerin tüzüğe göre uygun olmadığı dolayısıyla üyeliklerinin düşmesi söz konusuydu. Bu konuda Trabzonspor’un ilgili kurullarının verdiği kanaatler doğrultusunda yönetim kuruluda bir değerlendirme yapması sonucu bu arkadaşlarımız üyelikten düşmüş oldu. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin kişisel olarak bir kabahati ve kusuru yok. Bir yanlışı da yok. Maddi ve manevi olarak bu durumdan zarar görmemeleri için eski verdikleri ücretlerle birlikte üyeliklerinin yenilenmesi ve yeniden üye yapılmasına karar verildi. Birçok arkadaşımızdan da tekrar üyelik için müracaat geldi. Trabzonspor’un resmi internet sitesinde oluşturulan formu imzalamalarıyla birlikte üyelikleri yenileniyor. Bu arkadaşlarla ilgili olarak birçok kongrede tartışma yaşanıyordu. Yasal olmayan üyeler deniyordu. Bunlar niye yapıldı deniyordu. Biz bu arkadaşları yasal hale tüzüğe uygun duruma getirmek için çalışma yaparak bir uğraş verdik. Bunu yaparken her yıl yönetimlerin üye yapmak için kontenjanı var. Biz ise kendi kontenjanımızı bu arkadaşlar için kullanmış olduk. Ben istesem de şu anda üye yapamam. Doğal olarak arkadaşlardan tepki gösteren var ama tepki gösterecekleri adres geçmişte onları yasal olmayan şekilde dikkat etmeden ihmal ederek üye kayıtlarını yapan yönetim olması lazım. Bu işi kötü niyetle değil, iyi irdelemeden dikkat etmeden yaptıklarını düşünüyoruz. O şekilde üye olan arkadaş belki yönetimlerde yer alacak, belki de başkanlığa talip olacak, hep yasal olmayan üye şeklinde anılacaktı. Biz o durumu ortadan kaldırıyoruz. Onları da normal üye şekline dönüştürüyoruz. Bunun için tenkit edilmez ancak teşekkür edilir. Biz teşekkür de beklemiyoruz. Bilsinler ki hem Trabzonspor’un hem onların menfaatleri, mutlulukları doğrultusunda yapılan bir çalışmadır.”