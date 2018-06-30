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30 Haziran 2018 08:37

Klida Kalesi ilgi bekliyor

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 9 yıl önce Trabzon Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından restore edilen Klida (Kilye) Kalesi ilgi bekliyor.

Klida Kalesi ilgi bekliyor

30 Haziran 2018 08:37


Çarşıbaşı ile Vakfıkebir ilçeleri arasındaki sahilde Karadeniz Sahil Yolu’nun hemen kenarında yer alan Klida Kalesinin yapım tarihi tam olarak bilinmese de 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kale Ceneviz yapısı olarak dikkat çekiyor.


Ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde kale hakkında "Yine kuzeye gidip Kilye ’Kilita’ kalesine geldik. Bu da Trabzon’un nahiyelerindendir. Gayet mamur köyleri vardır. Tek başına zeamet olup subaşısı vardır. Deniz kıyısında bir yüksek tepe üzerinde Ceneviz yapısı eski bir kalesi vardır" ifadelerini kullanırken, Trabzon şehir merkezine yaklaşık 40 km mesafedeki kale görüntüsü ile beğeni topluyor.




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