KTÜ yeni eğitim öğretim yılını hüzünlü başladı

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2 hafta arayla iki profesör yakalandıkları amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 yıldır beyin tümörü teşhisiyle tedavi gören KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Terzi (55) hayatını kaybetti. Terzi, için uzun yıllar görev yaptığı fakülte önünde bir tören düzenlenirken, törene KTÜ Rektörü Prof. Dr Süleyman Baykal, rektör yardımcıları, ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, yeni öğretim yılını 2 değerli meslektaşını kaybederek başladıklarını belirterek çok üzgün olduklarını söyledi.

Köseoğlu, “2017-2018 eğitim öğretim yılını acı üstüne acılarla başlatmış durumdayız. Daha 15 gün önce elim bir hastalık sonucu kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Talha Ustasüleyman’ın acısı içimizde iken bugün burada fakültemize 30 yıl hizmet etmiş uzun yıllar bilime katkı vermiş vatanı ve milleti için çalışmış bir bilim adamını değerli hocamız meslektaşım Prof. Dr. Harun Terzi’yi uğurluyoruz. Fakülte olarak gerçekten içimiz buruk. Kendisi araştırmayı yazmayı, paylaşmayı başarıyı seven bir hocamızdı” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Terzi’nin cenazesi öğle namazına müteakiben Bostancı Mezarlığı Hüseyin Saka Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.