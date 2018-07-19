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19 Temmuz 2018 18:26

Pazarkapı’daki yeni ticaret merkezleri ihaleyle satıldı

Ortahisar Belediyesi’nin Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi’nin ikinci etabı kapsamında inşa ettiği ticaret alanları düzenlenen ihaleyle satıldı.

Pazarkapı’daki yeni ticaret merkezleri ihaleyle satıldı

19 Temmuz 2018 18:26


Açık artırma kapalı zarf usulüyle yapılan ihalede 61 dükkan ile 16 ofis alanının satışı gerçekleşti. Her işyeri için ayrı ayrı düzenlenen ihalede yer yer fiyatların yükseldiği gözlendi. İhale sonuçları Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in onaylamasıyla birlikte kesinleşecek.


İhalenin son derece rekabetçi ve şeffaf koşullarda şartlarda yapıldığını belirten Başkan Genç, "Şehrimizin göbeğinde yer alan ticaret alanlarının ihalesine çok yoğun bir katılım oldu. Pazarkapı projesi bütün üniteleriyle birlikte tamamlandığında bizim ticaret alanlarımız da hak ettiği değere kavuşmuş olacak. Merkezi konumu itibariyle önümüzdeki yıllarda değerine değer katacak bir proje. İhalemiz son derece şeffaf ve rekabetçi koşullarda gerçekleşti. Bu anlamda ticaret alanlarımızın hak ettiği değeri bulduğunu düşünüyorum. Son limite kadar fiyatların yükseldiğine tanık olduk” ifadelerini kullandı.




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